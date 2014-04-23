После получения взятки в 2 млн рублей задержан чиновник из Приморского района

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Экономические полицейские выявили коррупционное преступление со стороны директора бюджетного учреждения Приморского района, занимающегося ремонтом и обслуживанием зданий. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям с соответствующей информацией пришел 32-летний предприниматель. По словам бизнесмена, 49-летний задержанный предложил за денежное вознаграждение в размере 12% от стоимости государственного контракта оказать содействие в победе в конкурсах на выполнение работ в двух детских садах. Так, цена одного контракта – 8,1 млн рублей, второго – 8 млн рублей. Общая сумма взятки, по оперативным данным, – 1,9 млн рублей.

Установлено, что часть средств чиновник передавал сообщникам из числа сотрудников администрации района. Его поймали с поличным. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

