Начальника ОМИС в Петербурге арестовали за взятку в 2 млн рублей

Руководитель морской инженерной службы взял взятку за аренду военного объекта.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Михаила Асанова, начальника 1999-го отделения морской инженерной службы (ОМИС) Министерства обороны РФ, по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года Асанов потребовал 2 млн руб. от управляющего партнёра компании за заключение договора аренды военного имущества сроком на 5 лет и предоставление беспрепятственного доступа сотрудников к объекту.

Управляющий партнёр сообщил о предложении в УФСБ России и действовал под их контролем. В октябре 2025 года договор был оформлен, и Асанов получил оговоренную сумму. После передачи денег его задержали сотрудники УФСБ, а взятка была изъята.

Суд постановил содержать Асанова под стражей на два месяца.

Фото: Piter.TV