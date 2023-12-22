В Петербурге участкового подозревают в получении взяток от предпринимателя

Около одного из домов по Московскому проспекту 15 апреля участковый получил от предпринимателя, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, взятку в сумме 7 тысяч рублей, после чего был задержан.

В Петербурге участковому уполномоченному полиции предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Следователем предъявлено обвинение 40-летнему старшему участковому уполномоченному полиции в получении взятки. По версии следствия, участковый ежемесячно с февраля 2023 по апрель 2024 года получал по 5 тысяч рублей от предпринимателя, осуществлявшего коммерческую деятельность по реализации железнодорожных и авиабилетов. В общем сложности подозреваемый получил не менее 70 тысяч рублей. В случае отказа платить, обвиняемый угрожал бизнесмену проведением проверок коммерческой деятельности, а также привлечением к уголовной и административной ответственности.

Около одного из домов по Московскому проспекту 15 апреля участковый получил от предпринимателя, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, взятку в сумме 7 тысяч рублей, после чего был задержан.

Фото: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб