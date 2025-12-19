Руководство ГСУ СК РФ по Петербургу подвело итоги работы за 2025 год

Специфика работы в таком крупном городе, как Петербург, связана преимущественно с пресечением нарушения общественного порядка, мошенничествами, а также с проблемами трудовых мигрантов и нарушениями трудового законодательства.

Заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Скибенко сообщил "Петербургскому дневнику" о достижениях и специфике работы своего ведомства. Он объяснил, что специфика работы в таком крупном городе, как Петербург, связана преимущественно с пресечением нарушения общественного порядка, мошенничествами, а также с проблемами трудовых мигрантов и нарушениями трудового законодательства.

Говоря о статистических показателях за 2025 год, Скибенко указал, что Главным следственным управлением рассмотрено почти 16 тысяч сообщений о преступлениях, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, и около 2,5 тысячи дел доведены до завершения. Раскрываемость убийств достигла впечатляющих 98%, а случаев бандитизма в городе вообще не зафиксировано.

Отвечая на вопрос о защите прав участников специальной военной операции, Скибенко подчеркнул, что Следственный комитет принимает активные меры по предотвращению мошенничества и хищения выплат участникам боевых действий. Расследуются случаи незаконного присвоения денег ветеранами операции, а также споры между родственниками о правах на использование средств участников СВО.

Об изменениях, произошедших за 15 лет существования Следственного комитета, Скибенко заметил, что с течением времени структура работы претерпела значительные преобразования. Был разработан новый подход к борьбе с преступностью, появились современные методики расследования, а внедрение технологий, таких как система "Безопасный город", позволило эффективнее отслеживать правонарушения. Большое значение уделяется подготовке кадров: в академии Следственного комитета готовят будущих профессионалов, сочетающих теорию и практику. Важным событием стало создание Судебно-экспертного центра, где действуют передовые генетические лаборатории, помогающие раскрыть как новые, так и старые преступления.​

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу