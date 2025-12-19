В Парголово построили новое пожарное депо с учебной башней и спортзоной

Для сотрудников создана полноценная инфраструктура.

В Парголово завершили строительство нового пожарного депо, рассчитанного на четыре пожарных автомобиля. Объект появился на Легковой улице, 11, строение 1, и стал частью программы развития городской инфраструктуры в районах активной жилой застройки.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", здание построено за счет средств Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. В его составе – административно-хозяйственный корпус в два этажа и учебно-тренировочная башня, где пожарные смогут отрабатывать практические навыки и обслуживать оборудование. Планировка депо продумана с учетом современных требований к оперативности и безопасности.

На первом уровне оборудованы просторные гаражные боксы с увеличенными воротами, пост технического обслуживания с осмотровой ямой, а также складские и вспомогательные помещения. Это позволяет поддерживать технику в постоянной готовности и быстро реагировать на вызовы.

Для сотрудников создана полноценная инфраструктура: тренажерный зал, сауна, комнаты отдыха и приема пищи, а также помещения для психологической разгрузки. Все зоны постоянного пребывания обеспечены естественным освещением, что делает условия службы более комфортными.

Открытие нового пожарного депо повысит уровень безопасности в Парголово и близлежащих жилых кварталах. Власти города продолжают развивать сеть социальных и инфраструктурных объектов в новых районах, чтобы рост застройки сопровождался надежной системой экстренного реагирования.

Фото: портал "Строительный Петербург"