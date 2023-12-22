Волонтёры Донбасса: петербуржец ежемесячно отвозит гумпомощь для мирных жителей и военнослужащих в зоне СВО

Как неравнодушные петербуржцы помогают жителям Донбасса и российским военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Петербургский бизнесмен и общественный деятель Юрий Осадчий занимается гуманитарной помощью жителям Донбасса с января 2015 года. С начала специальной военной операции он также активно помогает нашим военнослужащим в зоне СВО и военно-полевым госпиталям. Канал Piter.TV пообщался с Юрием и его единомышленниками в момент сбора очередной партии гуманитарной помощи.

Когда начались события на Донбассе, я к ним никакого отношения не имел. Я даже смутно представлял, где Донецк находится. Но не знаю, почему - понял: надо было ехать, и 1 января я туда поехал. Это было 1 января 2015 года. День, когда моя жизнь резко изменилась. Юрий Осадчий, основатель волонтёрской группы

Это было непростое время для всех жителей Донбасса. Как говорят участники волонтёрской группы, Украина тогда уже перестала помогать населению региона, а Россия ещё не начала оказывать системную помощь Новороссии.

Старики, женщины и дети остались без ничего. Это никогда не забыть: ты даешь старикам гречку, а они начинают руки целовать. Мы тогда для себя четко приняли решение, что кормить стариков мы будем до тех пор, пока это не закончится. Татьяна Шумихина – помощник руководителя волонтерской группы

С тех пор Юрий Осадчий практически каждый месяц привозит в Донецк гуманитарную помощь. Сначала это были адресные посылки, а позже - большая системная работа. С начала спецоперации отдельным направлением деятельности стало оказание помощи нашим военнослужащим в зоне СВО.

В основном это одежда, каски, бронежилеты и лекарства. Потом мы вышли на госпиталя, которые стали обращаться. Госпиталя, которые находятся на первой линии практически. Юрий Осадчий, основатель волонтёрской группы

Четыре основных направления: Кременная, Рубежное, Сватово, Авдеевское направление. Дважды возили в Запорожское направление. Сейчас туда проехать сложно. Это наши мобилизованные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы получаем от них заявки, собираем в течение месяца, и Юрий Николаевич везет, передавая все из рук в руки, то есть мы работаем с колес. Приезжают до линии фронта и передают конкретно в подразделение, чтоб посылки не терялись и так далее. Это очень важно, потому что у нас очень много адресных посылок. Родные, близкие, матери, жены обращаются к нам за помощью, передают что-то личное для своих детей и мужей. Татьяна Шумихина, помощник руководителя волонтерской группы

Наша съёмочная группа побывала на сборе груза для очередной отправки на передовую. Волонтёры собрали около двух тонн медикаментов, спецсредств для РЭБ, бронежелетов, а также другой амуниции. Сам Юрий Николаевич отмечает вклад в общее дело своих единомышленников: неравнодушных людей с горячим сердцем и верой в правое дело.

По поводу волонтеров, это потрясающие люди, с которыми меня свела судьба. Есть группа, которая называется "Бабушки Ленинграда", это восхитительные, потрясающие женщины, это медицинские работники, это Военно-медицинская академия. Потрясающие люди. Вот они очень активную с 15 года роль играют во всем этом деле. Юрий Осадчий, основатель волонтёрской группы

Узнать больше о деятельности Юрия Осадчего и его команды, а также поддержать организацию можно в сообществе добровольцев в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public211284997.

Видео: Piter.TV