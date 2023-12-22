В Петербурге ремонтируют улицы, названные в честь героев и участников ВОВ

В городе более 60 улиц носят имена героев ВОВ.

В Петербурге в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют улицы, которые названы в честь героев и участников ВОВ. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По данным ведомства, в Петербурге более 60 улиц носят имена героев ВОВ. Сегодня в Кировском районе специалисты обновляют дорожное покрытие на улице Зои Портновой. На километровом участке, помимо ремонта проезжей части и тротуаров, переустановят бортовой камень и восстановят нарушенное благоустройство.

Отмечается, что фамилия Зои Портновой – одна из самых известных в ряду пионеров-героев ВОВ. Война застала ее в Белоруссии, где Зина вступила в молодежную подпольную группу "Юные мстители". Она выполняла различные задания: взрывала вражеские эшелоны, добывала оружие и важные сведения для советских партизанских отрядов, распространяла листовки. В августе 1943 года Зина стала разведчицей в партизанском отряде имени К. Е. Ворошилова. Там ей поручили ответственное задание: пробраться в тыл врага и выяснить причины провала молодежной подпольной организации. По возвращении в отряд партизанка была арестована врагами и доставлена в гестапо. После долгих допросов и пыток в январе 1944 года разведчицу расстреляли. Ей 1 июля 1958 года присвоили звание Героя СССР.

В Приморском районе на трехкилометровом участке улицы Савушкина дорожники выполняют ремонт покрытия межрельсового пространства от улицы Академика Крылова до Планерной улицы. Улица Савушкина названа в честь летчика, Героя СССР Александра Савушкина. В боях ВОВ он участвовал с первого дня. Штурман 11-го гвардейского истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО, Александр Савушкин совершил 300 боевых вылетов, в 50 воздушных боях уничтожил 18 самолетов противника.

Помимо этого, в дорожно-строительный сезон будет отремонтирована улица Морской Пехоты. Она идет от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова и названа в честь моряков-защитников Ленинграда, сражавшихся на суше в годы ВОВ.

Наравне с героями-фронтовиками ковали Победу и работники дорожной отрасли. Они ремонтировали и строили жизненно важные для армии дороги, возводили мосты и переправы, обеспечивали связь блокадного Ленинграда с внешним миром по Ладожскому озеру. С 1941 по 1945 годы дорожниками было восстановлено, отремонтировано и вновь построено около 100 тыс. километров автомобильных дорог и свыше 1 тыс. километров мостов, заготовлено и подвезено для строительства более 30 млн "кубов" песка, камня и лесоматериалов. Общая протяженность автомобильных трасс, содержавшихся дорожными войсками в годы войны, составила 359 тыс. километров.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовой площади заработала выставка, посвященная работе милиции в годы ВОВ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)