Автоэксперт высказался о качестве российских дорог

Достойный уровень дорожного строительства показывают платные трассы и федеральные дороги, чего недостаточно.

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что большинство граждан удовлетворены качеством дорог. Услышав об этом, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин усомнился в статистике, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

По словам главы Минтранса, свыше 50% россиян оценивают магистрали хорошо. Он отметил, что все задачи по национальным проектам, ранее поставленные президентом Владимиром Путиным, выполнены в текущем году.

Для меня очевидно, что выборка для этого опроса или исследования была сформирована некачественно. Сильно сомневаюсь, что 50% россиян могут сказать, что довольны качеством дорог. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Достойный уровень дорожного строительства показывают платные трассы и федеральные дороги, чего недостаточно, сказал эксперт. Если приехать в регионы, в большинстве случаев качество покрытия на их территории оставляет желать лучшего.

В том числе ситуация далека от идеала в Петербурге: здесь большую роль играет специфика сложившейся городской среды.

К примеру, в Петербурге очень много рельсового транспорта. Он сильно и крайне негативно влияет на дорожное покрытие. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Также в Северной столице есть проблемы, которые могут годами не находить решения, и часто дело в недобросовестных подрядчиках. При этом хороших дорог хватает под Петербургом – в пример была приведена трасса "Кола".

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Фото: Piter.TV