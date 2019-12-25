На Земледельческой улице уложили более 15 тыс. квадратных метров нового покрытия

Подрядчики выполнили перестановку бортовых камней, сделали люки колодцев, а также отфрезеровали изношенное полотно.

На Земледельческой улице в Петербурге обновили около километра асфальта. Об этом рассказал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры 20 октября.

Подрядчики в ходе ремонта выполнили перестановку бортовых камней, сделали люки колодцев, а также отфрезеровали изношенное полотно. Всего на магистрали уложили более 15 тыс. квадратных метров покрытия. Финальным этапом стали нанесение разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства.

Данная дорога ведет к Детской городской больнице Святой Ольги, Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С. М. Кирова и парку Лесотехнической академии.

Ранее на Piter.TV: Стартовая улица получила новое покрытие.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга