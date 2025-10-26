Стартовая улица получила новое покрытие

Специалисты отремонтировали километр магистрали.

В Московском районе Петербурга дорожники обновили Стартовую улицу, соединяющую Пулковское шоссе с площадью аэропорта "Пулково-2". Об этом пишет 20 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты отремонтировали километр магистрали, уложив около 19 тыс. квадратных метров нового покрытия на проезжей части и тротуарах. Кроме того, нанесена разметка термопластичными материалами. По улице проходят автобусы №№13, 13А и 263, рядом находится железнодорожная платформа Аэропорт.

Также на территории района провели ремонт проспекта Юрия Гагарина, Сызранской и Благодатной улиц.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов. В непосредственной близости расположены поликлиники, детские сады, школы и спортивные секции.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга