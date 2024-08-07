Дорожный ремонт на трассе "Санкт-Петербург — Матокса" начнётся в августе

Работы затронут 3,5-километровый участок от развязки с КАД до Нового Девяткино во Всеволожском районе.

Во Всеволожском районе Ленинградской области с 1 августа 2025 года начнётся капитальный ремонт участка автодороги 41К-065 "Санкт-Петербург — Матокса". Работы будут проводиться на протяжении 3,5 километров — от развязки с Кольцевой автодорогой в районе Мурино до границы Нового Девяткино.

Согласно информации дорожного комитета Ленобласти, в ходе ремонта специалисты полностью заменят асфальтовое покрытие, уложив два новых слоя. Параллельно будут отремонтированы пешеходные тротуары, модернизированы остановочные комплексы, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка. Все мероприятия реализуются в рамках федерального национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Для минимизации неудобств для участников дорожного движения основные работы планируется выполнять в ночное время. Однако полностью избежать временных ограничений движения не удастся. Полное завершение ремонтных работ и ввод участка в эксплуатацию запланированы на конец сентября текущего года.

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Фото: Piter.TV