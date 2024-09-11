Девять участков дорог Петербурга снова доступны для транспорта.

В восьми районах Петербурга открыли движение после ремонтных работ. Девять участков дорог Петербурга снова доступны для транспорта. Весь центр парализован или наконец-то сняты ограничения на Невском проспекте.

В Санкт-Петербурге завершены дорожные работы на девяти участках в восьми районах города, движение восстановлено, сообщает пресс-служба ГАТИ. Работы завершены на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана, на улице Александра Ульянова от Среднеохтинского проспекта до улицы Пугачева, на Мытнинском переулке от улицы Блохина до Зверинской улицы, на Внуковской улице от Пулковского шоссе до Шереметьевской улицы, на Московском проспекте от Мариинской улицы до Рощинской улицы, на перекрестке улицы Кустодиева с проспектом Просвещения, на улице Маршала Новикова от Новосельковской улицы до Макулатурного проспекта, на Львовской улице в створе Пискаревского проспекта, а также на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Все перечисленные объекты открыты для движения в полном объеме.

Ранее на Екатерингофском мосту обновили асфальт.

