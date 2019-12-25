На Екатерингофском мосту обновили асфальт

Расположенный вдоль оси Рижского проспекта, мост связывает между собой территории Адмиралтейского и Кировского районов города.

Асфальтовое покрытие Екатерининского моста было обновлено специалистами. Работы включали восстановление слоя гидроизоляции, замену дорожного полотна и нанесение свежей дорожной разметки, информирует пресс-служба городского правительства.

Мост имеет статус объекта культурного наследия местного уровня. Расположенный вдоль оси Рижского проспекта, он связывает между собой территории Адмиралтейского и Кировского районов города.

Первоначально сооружение выполняло роль разводного моста, о чём свидетельствует сохранившаяся башня, внутри которой некогда размещался механизм, обеспечивающий разведение пролетов.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Петербурга