На Екатерингофском мосту обновили асфальт

Асфальтовое покрытие Екатерининского моста было обновлено специалистами. Работы включали восстановление слоя гидроизоляции, замену дорожного полотна и нанесение свежей дорожной разметки, информирует пресс-служба городского правительства.
Мост имеет статус объекта культурного наследия местного уровня. Расположенный вдоль оси Рижского проспекта, он связывает между собой территории Адмиралтейского и Кировского районов города.
Первоначально сооружение выполняло роль разводного моста, о чём свидетельствует сохранившаяся башня, внутри которой некогда размещался механизм, обеспечивающий разведение пролетов.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Правительство Петербурга
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