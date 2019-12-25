  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода"
Сегодня, 15:57
216
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода"

0 0

Пока трамвай будет курсировать по Северной столице без пассажиров.

В Трамвайный парк №8 ГУП "Горэлектротранс" в Петербурге для обкатки прибыл пятисекционный трамвай "Воевода". Новинка приехала прямиком с выставки "ИННОПРОМ-2025", которая проходила в Екатеринбурге, сообщили в городском комитете по транспорту 18 июля. 

"Воевода" выедет на маршрут №60, его трасса пролегает через высокие и длинные посадочные площадки. Пока трамвай будет курсировать по Северной столице без пассажиров. 

Трамвай может одновременно перевозить до 400 человек, оснащен 14 дверьми и двумя кабинами, способен вписываться в минимальный радиус прохождения кривых участков 16метров, рассчитан на срок службы до 30 лет и разгоняется до 72 км/ч. Собрано транспортное средство в Петербурге на "Невском заводе электрического транспорта". 

Ранее мы рассказывали о том, что самым популярным наземным маршрутом в Петербурге оказался трамвай №100. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: общественный транспорт, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии