Из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода"

Пока трамвай будет курсировать по Северной столице без пассажиров.

В Трамвайный парк №8 ГУП "Горэлектротранс" в Петербурге для обкатки прибыл пятисекционный трамвай "Воевода". Новинка приехала прямиком с выставки "ИННОПРОМ-2025", которая проходила в Екатеринбурге, сообщили в городском комитете по транспорту 18 июля.

"Воевода" выедет на маршрут №60, его трасса пролегает через высокие и длинные посадочные площадки. Пока трамвай будет курсировать по Северной столице без пассажиров.

Трамвай может одновременно перевозить до 400 человек, оснащен 14 дверьми и двумя кабинами, способен вписываться в минимальный радиус прохождения кривых участков 16метров, рассчитан на срок службы до 30 лет и разгоняется до 72 км/ч. Собрано транспортное средство в Петербурге на "Невском заводе электрического транспорта".

Ранее мы рассказывали о том, что самым популярным наземным маршрутом в Петербурге оказался трамвай №100.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга