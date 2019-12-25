Самым популярным наземным маршрутом в Петербурге оказался трамвай №100

Было обслужено около 7 млн человек.

Комитет по транспорту Петербурга составил рейтинг самых популярных маршрутов наземного транспорта за шесть месяцев текущего года.

Первым по пассажиропотоку стал трамвай №100, который курсирует в Выборгском и Калининском районах. Было обслужено около 7 млн человек. Второе место разделили троллейбус №31, автобус №2 и маршрут №127 с пассажиропотоком 5 млн пассажиров. Третье место и порядка 4 млн человек – у автобусного маршрута №27.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года на платных стоянках в Петербурге выявили 9 тыс. машин с закрытыми госномерами.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга