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Самым популярным наземным маршрутом в Петербурге оказался трамвай №100
Сегодня, 10:22
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Самым популярным наземным маршрутом в Петербурге оказался трамвай №100

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Было обслужено около 7 млн человек.

Комитет по транспорту Петербурга составил рейтинг самых популярных маршрутов наземного транспорта за шесть месяцев текущего года. 

Первым по пассажиропотоку стал трамвай №100, который курсирует в Выборгском и Калининском районах. Было обслужено около 7 млн человек. Второе место разделили троллейбус №31, автобус №2 и маршрут №127 с пассажиропотоком 5 млн пассажиров. Третье место и порядка 4 млн человек – у автобусного маршрута №27. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года на платных стоянках в Петербурге выявили 9 тыс. машин с закрытыми госномерами. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: наземный транспорт, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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