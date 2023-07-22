С начала года на платных стоянках в Петербурге выявили 9 тыс. машин с закрытыми госномерами

Кроме того, проверили 3 тыс. транспортных средств, которые были размещены на местах для инвалидов.

За шесть месяцев 2025 года в Петербурге пешие инспекторы в зоне платной стоянки выявили 8,9 тыс. авто без регистрационных знаков и 9 тыс. машин с закрытыми госномерами. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Кроме того, проверили 3 тыс. транспортных средств, которые были размещены на местах для инвалидов. Из них 700 не включены в Федеральный реестр. Информацию о нарушениях передали в Госавтоинспекцию.

Также зафиксировано свыше 350 повреждений дорожных знаков, более 700 раз повредили паркоматы и информационные таблички.

Ранее на Piter.TV: итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев подведены в Петербурге.

Фото: Piter.TV