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С начала года на платных стоянках в Петербурге выявили 9 тыс. машин с закрытыми госномерами
Сегодня, 9:20
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С начала года на платных стоянках в Петербурге выявили 9 тыс. машин с закрытыми госномерами

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Кроме того, проверили 3 тыс. транспортных средств, которые были размещены на местах для инвалидов.

За шесть месяцев 2025 года в Петербурге пешие инспекторы в зоне платной стоянки выявили 8,9 тыс. авто без регистрационных знаков и 9 тыс. машин с закрытыми госномерами. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту. 

Кроме того, проверили 3 тыс. транспортных средств, которые были размещены на местах для инвалидов. Из них 700 не включены в Федеральный реестр. Информацию о нарушениях передали в Госавтоинспекцию. 

Также зафиксировано свыше 350 повреждений дорожных знаков, более 700 раз повредили паркоматы и информационные таблички. 

Ранее на Piter.TV: итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев подведены в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по транспорту, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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