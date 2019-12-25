С начала года в Петербурге эвакуировали более тысячи брошенных автомобилей

В настоящее время на трех спецстоянках находится 2981 автомобиль.

С начала года с улиц и дворов Петербурга было убрано 1012 единиц брошенного транспорта, в числе которых 908 легковых автомобилей, 95 грузовиков и 9 машин нелегальных перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Работы проводило Агентство внешнего транспорта. Директор Агентства внешнего транспорта Геннадий Дедков подчеркнул, что за каждой из этих цифр стоят свободный проезд для скорой и пожарных, безопасность жителей и освобожденные парковочные места. Он отметил, что работа ведется ежедневно, в том числе в условиях плотной застройки исторического центра.

В настоящее время на трех спецстоянках находится 2981 автомобиль. По данным ведомства, до 2028 года в городе появятся еще три спецстоянки вместимостью 1100 мест. Эвакуация брошенных машин осуществляется по заявкам районных администраций и по инициативе самих петербуржцев. Сначала автомобиль обследуют и составляют акт, после чего извещают собственника. У владельца есть 15 дней (зимой – 7), чтобы вывезти транспорт или привести его в порядок. Если этого не происходит, машину эвакуируют на спецстоянку. В случае если транспортное средство не забирают и оттуда, оно в судебном порядке признается бесхозным.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилили 10 автобусных маршрутов.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга