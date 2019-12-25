В Петербурге бесплатно обучают вагоновожатых для линии "Славянка"

Для участников предусмотрены стипендия на весь период обучения и компенсация расходов на прохождение медицинской комиссии.

В Петербурге дан старт образовательному проекту по подготовке вагоновожатых. Инициатива реализуется СПб ГУП "Горэлектротранс" совместно с трамвайной линией "Славянка". Программа позволяет водителям, имеющим категории "В", "С" или "D", бесплатно освоить новую профессию с гарантией трудоустройства на крупнейшую в России концессионную трамвайную линию.

Курс обучения состоит из двух этапов. Теоретическую базу будущие специалисты получают в Учебно-курсовом комбинате "Горэлектротранса" под руководством опытных мастеров. Практические навыки отрабатываются совместно с сотрудниками "Славянки" непосредственно в депо и на маршруте. По завершении программы слушатели сдают экзамен в ГАИ и получают права категории "Tm".

Для участников предусмотрены стипендия на весь период обучения и компенсация расходов на прохождение медицинской комиссии. Трудоустройство на новой линии гарантировано.

В октябре к занятиям приступили первые пять кандидатов. Они прошли строгий отбор, в рамках которого оценивались возраст (от 21 года), наличие водительского удостоверения категории "В", а также успешное прохождение собеседования и медкомиссии.

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Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга