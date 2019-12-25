  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев подведены в Петербурге
Сегодня, 11:40
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев подведены в Петербурге

0 0

Например, аэропорт Пулково обслужил 9,7 млн человек.

В Петербурге городской комитет по транспорту подвел итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев 2025 года. 

В частности, рост пассажиропотока на поездах пригородного сообщения составил 24%: перевезено свыше 43 млн человек. А по пяти тактовым направлениям электричек перевезли 19 млн пассажиров. 

Аэропорт Пулково обслужил 9,7 млн человек, самые популярные направления по РФ – Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, среди международных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Дубай, Минск и Ташкент. 

Что касается водного транспорта, с начала навигационного периода причалы осуществили 150 судозаходов. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Петербуржцам напомнили, что в ГИС "Перечень маршрутов водного транспорта Петербурга" включено 37 маршрутов от девяти перевозчиков. 

Общий пассажиропоток автовокзала – 360 тыс. человек. Заработали регулярные рейсы в Казань, Печоры, Геленджик, Пензу и другие города. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково сняли ограничения на вылет и прилет самолетов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: внешний транспорт, пассажиропоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии