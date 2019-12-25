Пассажиропоток Пулково за девять месяцев составил 15,6 млн человек

Главный драйвер развития – международный сегмент.

Петербургский аэропорт Пулково подвел итоги девяти месяцев работы. С начала года пассажиропоток составил 15,6 млн человек, сообщили в воздушной гавани 22 октября.

Главный драйвер развития – международный сегмент: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года перевозки увеличились на 8% – до 3,92 млн пассажиров. Чаще всего горожане летают в Египет (+49%), Казахстан (+33%), Китай (+28%) и Армению (+27%). При этом лидерство сохранила Турция – 1,41 млн человек (+11%). Среди зарубежных городов наибольший рост продемонстрировали Хургада (+53%), Шарм-эль-Шейх (+45%), Ташкент (+34%), Шанхай и Стамбул (по +29%).

На внутренних направлениях выросло количество пассажиров в Екатеринбург (+17%,) Ставрополь (+16%) и Владикавказ (+13%). Кроме того, восстановили регулярное авиасообщение с Краснодаром, Геленджиком и Нальчиком.

Восстановление авиасообщения с российскими городами и выход новых перевозчиков на рынок формируют базу для дальнейшего развития. Мы продолжим развивать маршрутную сеть и расширять географию полетов. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции Пулково

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский аэропорт Пулково подготовился к зиме.

Фото: Piter.TV