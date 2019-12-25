Петербургский аэропорт Пулково подготовился к зиме

В парке насчитывают 1,3 тыс. машин.

В петербургском аэропорту Пулково осмотрели технику, которая предназначена для зимнего содержания воздушной гавани. В парке насчитывают 1,3 тыс. машин – за год стало на 22 единицы больше.

Из них 193 единицы техники задействуют для зимнего содержания аэродрома и противообледенительной обработки самолетов. В этом году впервые пройдут испытания беспилотной снегоуборочной машины.

В целом техника очищает взлетно-посадочные полосы, обрабатывает покрытия реагентами, осуществляет противообледенительную обработку бортов, а также вывозит снег.

Вся техника прошла сезонную подготовку, водительский состав сдал экзамены и зачеты. Парк машин полностью готов к зиме и к работе в любых погодных условиях. Александр Бурыкин, руководитель службы транспорта и ремонта Пулково

Ранее мы рассказывали о том, что к зиме в Петербурге приведут в порядок фасады почти 5 тыс. соцобъектов.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково