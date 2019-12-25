Петербургский аэропорт Пулково подготовился к зиме

В петербургском аэропорту Пулково осмотрели технику, которая предназначена для зимнего содержания воздушной гавани. В парке насчитывают 1,3 тыс. машин – за год стало на 22 единицы больше.
Из них 193 единицы техники задействуют для зимнего содержания аэродрома и противообледенительной обработки самолетов. В этом году впервые пройдут испытания беспилотной снегоуборочной машины.
В целом техника очищает взлетно-посадочные полосы, обрабатывает покрытия реагентами, осуществляет противообледенительную обработку бортов, а также вывозит снег.
Вся техника прошла сезонную подготовку, водительский состав сдал экзамены и зачеты. Парк машин полностью готов к зиме и к работе в любых погодных условиях.
Александр Бурыкин, руководитель службы транспорта и ремонта Пулково
Ранее мы рассказывали о том, что к зиме в Петербурге приведут в порядок фасады почти 5 тыс. соцобъектов.
Фото: пресс-служба аэропорта Пулково
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