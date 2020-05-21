Пассажиропоток на Рыбацком вырос на 45% после переноса электричек

Пассажиров на Рыбацком стало почти вдвое больше

Утром 25 августа, после перенаправления пригородных поездов Московского направления, пассажиропоток на станции Рыбацкое вырос на 45% и составил 6,5 тыс. человек. На Ладожском вокзале прирост оказался ниже — 26%, там зафиксировано 2,9 тыс. пассажиров. Новой турникетной линейкой на Ладожском воспользовался 661 человек (23% от общего потока).

На станциях метро также отмечен рост: на "Рыбацкой" число вошедших увеличилось на 4,6% (почти 17 тыс. человек), на "Ладожской" — на 1% (21,3 тыс.). В комитете по транспорту подчеркнули, что метрополитен отработал утренний час пик без задержек, приняв весь возросший поток.

Перехватывающие парковки у станций показали разную заполняемость: 50 въездов на Заневском проспекте, 86 на Тепловозной и лишь 6 на Юннатов. При этом стоянка на Юннатов вмещает 124 машины — она почти пуста и находится в 300 метрах от метро "Рыбацкое".

В Смольном отметили, что транспортная система справилась с перераспределением, а пассажиры постепенно адаптируются. Водителям рекомендовали активнее использовать перехватывающие парковки, чтобы снизить нагрузку на подходы к станциям. Изменения связаны со строительством терминала для высокоскоростной магистрали. Прежний порядок движения сохранят в период пиковых дачных перевозок.

Ранее мы сообщили о том, что тактовый маршрутный бум принес ОЖД 20 млн пассажиров за полугодие.

Фото: Правительство Петербурга