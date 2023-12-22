В Петербурге спасший людей из пожара дворник получил телевизор

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал, что "Олимжон отмечен руководством управляющей организации, и ему будет выплачена денежная премия".

В Петербурге сотрудник ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" Олимжон Ибрагимов, спасший людей из горящего дома на Подольской улице, получил телевизор. Об этом заявил глава муниципального образования (МО) "Адмиралтейский" Евгений Барканов.

Напомним, квартирный пожар площадью 60 "квадратов" произошел 25 апреля. Олимжон Ибрагимов поднялся по водосточной трубе и вывел трех женщин на карниз, удерживая до прибытия сотрудников МЧС. Также эвакуировали еще семь человек.

Ранее с Олимжоном Ибрагимовым встретился глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук и наградил дворника "подарком от юных адмиралтейцев" – картиной с видом района. Кроме того, ему вручили новую рабочую форму.

Накануне подписчики группы "Черный список Питер" собрали для Олимжона Ибрагимова 11,3 тыс. рублей. Помимо этого, жители Коломны и исторического района Семенцы передали ему еще 25 тыс. рублей.

По данным "Ротонды", администрация Адмиралтейского района планирует поощрить дворника финансово. Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал, что "Олимжон отмечен руководством управляющей организации, и ему будет выплачена денежная премия". Евгений Барканов вручил мужчине телевизор и корзину с фруктами.

К сожалению, данный поступок не был оценен по достоинству вышестоящими органами. Я с моей Командой не мог оставить это просто так. Мы связались с Олимжоном и пригласили его в наш муниципалитет. Евгений Барканов, глава МО "Адмиралтейский"

Фото: ВКонтакте / Евгений Барканов