В ночном пожаре на Детской улице пострадали двое мужчин

В 04:38 пожар был ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС.

В Василеостровском районе во время ночного пожара 8 апреля пострадали два мужчины. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире поступило 8 апреля в 03:42. В комнате и в коридоре на общей площади 20 квадратных метров горела обстановка

В 04:38 пожар был ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. В результате пожара пострадали двое мужчин, оба госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее в результате пожара на Детскосельском бульваре пострадал мужчина. Прибыв на место, пожарные установили, что огонь распространился по всей площади комнаты размером 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире.

Фото: Piter.TV