Петербуржцы собрали 36 тысяч рублей для дворника, спасавшего людей из пожара

На прошлой неделе Олимжона Ибрагимова наградил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук. Он вручил дворнику картину новую форму.

Петербуржцы суммарно собрали 36 тысяч рублей для дворника, спасавшего людей из пожара на Подольской улице.

Подписчики группы "Чёрный список Питер" собрали для дворника Олимжона Ибрагимова, который 25 апреля спасал людей во время пожара в Адмиралтейском районе, 11 324 рубля. Также, по данным издания 78.ru, жители Коломны и исторического района Семенцы передали дворнику ещё 25 тысяч рублей.

На прошлой неделе Олимжона Ибрагимова наградил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук. Он вручил дворнику картину новую форму. При этом интернет-пользователи в комментариях возмутились такой благодарностью местной администрации за спасённые жизни.

Пожар на Подольской улице, 39, произошёл 25 апреля. Олимжон Ибрагимов стал одним из первых очевидцев инцидента. Он забрался по водосточной трубе на третий этаж дома и помогал девушкам выбраться из горящей квартиры.

Фото: ВКонтакте/ Черный список Питер | Санкт-Петербург