Дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар

Возгорание удалось локализовать через почти час, а полностью ликвидировать - спустя чуть более полутора часов.

В четверг, 25 апреля, в жилом пятиэтажном доме на Подольской улице в центре Петербурга произошел пожар, начавшийся около половины седьмого утра. Площадь возгорания составила 60 кв.м. Были эвакуированы десять человек.

Возгорание удалось локализовать через почти час, а полностью ликвидировать - спустя чуть более полутора часов. По информации от служб, очаг огня находился на кухне трехкомнатной квартиры. Никто из людей не пострадал, однако погибли кот и собака.

Во время эвакуации, когда пожарные помогали людям спуститься из одного окна, три женщины из другого окна были спасены дворником. Он поднялся по водосточной трубе и вывел их на карниз, удерживая до прибытия сотрудников МЧС. Затем с помощью автолестницы с люлькой всех благополучно спустили вниз.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Торики сгорела веранда в доме.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)