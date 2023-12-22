В деревне Торики сгорела веранда в доме

Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В деревне Торики в пятницу, 26 апреля, произошел пожар. На Рябиновой улице в доме 19 вспыхнуло пламя в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 03:27. Известно, что в одноэтажном здании размером 6х6 метров происходило горение по всей площади. Огонь полностью уничтожил веранду.

Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 04:26 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv