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В деревне Торики сгорела веранда в доме
Сегодня, 10:05
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В деревне Торики сгорела веранда в доме

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Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В деревне Торики в пятницу, 26 апреля, произошел пожар. На Рябиновой улице в доме 19 вспыхнуло пламя в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 03:27. Известно, что в одноэтажном здании размером 6х6 метров происходило горение по всей площади. Огонь полностью уничтожил веранду.

Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 04:26 пожар был ликвидирован. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, торики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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