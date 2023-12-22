На петербургском рынке труда число соискателей из Таджикистана уменьшилось на 60%

Среди соискателей из Таджикистана и Узбекистана ищут кассиров, курьеров, консультантов и сотрудников склада.

С начала апреля 2024 года на рынке труда Петербурга число соискателей из Таджикистана уменьшилось на 60%, а из Узбекистана – на 40%. Об этом 9 мая пишет "РБК Петербург", ссылаясь на эксперта по миграционной повестке и найму персонала Андрея Кладова.

Отмечается, что увеличение дефицита кадров в городе на Неве наблюдается практически во всех сферах, где задействованы трудовые мигранты. Это связано с частичным оттоком с марта 2024 года рабочих из Таджикистана и Узбекистана. При этом общий поток заявок от трудовых мигрантов в приложение "Мигрант Сервис" вырос в два раза к апрелю 2023 года.

Среди соискателей из Таджикистана и Узбекистана ищут кассиров, курьеров, консультантов и сотрудников склада.

Ранее мы рассказывали о том, что число трудовых мигрантов уменьшилось в Петербурге в 2023 году. Тенденция связывается экспертами со снижением курса рубля и введением законодательных ограничений.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)