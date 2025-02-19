По его словам, России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, но "не ставить барьеры".

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме.

По словам Лаврова, России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, но "не ставить барьеры". Он подчеркнул, что сейчас принимаются дополнительные меры по сравнению с тем порядком, который был до недавнего времени. Также Лавров выразил уверенность, что "какое-либо ужесточение подходов" к трудовым мигрантам не будет способствовать долгосрочным интересам России.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS.

Видео: ТАСС