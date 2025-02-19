Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов. Об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме.
По словам Лаврова, России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, но "не ставить барьеры". Он подчеркнул, что сейчас принимаются дополнительные меры по сравнению с тем порядком, который был до недавнего времени. Также Лавров выразил уверенность, что "какое-либо ужесточение подходов" к трудовым мигрантам не будет способствовать долгосрочным интересам России.
Ранее Лавров заявил, что Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS.
Видео: ТАСС
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