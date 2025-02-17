Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS

Глава МИД РФ сообщил о поддержке предприятия NIS.

Москва и Белград договорились продолжить двустороннее сотрудничество для того, чтобы не допустить ущерба общим интересам в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам двусторонних переговоров с сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Марко Джуричем. Глава профильного ведомства уточнил, что речь идет об укреплении контактов в связи с введенными западными санкциями против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15 процентов которой принадлежит компаниям "Газпром нефть" и "Газпром").

Те, кто привык к нечестной конкурентной борьбе, пытаются опутать ограничительными мерами наше совместное российско-сербское предприятие. Это флагман сербской экономики, его буквально заставляют отказаться от сотрудничества с российским инвестором, и в этой связи мы условились с сербскими друзьями продолжить совместную работу Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что США требуют от NIS требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году российский оператор "Газпром нефть", который участвовал в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила собственную долю в сербской компании NIS до 50 процентов, а "Газпром" получил управление над 6,15 процентами.

Лавров: Европа будет "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине.

Фото и видео: МИД России