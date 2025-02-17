Европейские страны будут "выцыганивать" перемирие на украинской территории ради перевооружения киевского режима. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам двусторонних переговоров с сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Белграда Марко Джуричем .

Им нечего делать за столом переговоров. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение конфликта, то зачем их туда приглашать?

Сергей Лавров, глава МИД РФ