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Лавров: Европа будет "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине

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Глава МИД РФ напомнил о высказываниях европейских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейские страны будут "выцыганивать" перемирие на украинской территории ради перевооружения киевского режима. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам двусторонних переговоров с сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Белграда  Марко Джуричем .

Им нечего делать за столом переговоров. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение  конфликта, то зачем их туда приглашать?

Сергей Лавров, глава МИД РФ 

Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене.

Фото и видео: МИД России

Теги: европа, евросоюз, мид, мюнхенская конференция по безопасности, перемирие, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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