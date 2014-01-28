Глава МИД РФ оценил реи западных политиков в Германии на конференции по безопасности.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров прокомментировал выступления политических лидеров стран Европейского союза на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. В ходе начала двусторонних переговоров в сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Белграда Макро Джуричем наш дипломат заметил, что речи западных политиков были агрессивными, особенно в отношении Москвы. Однако на мероприятии также звучали и другие голоса - более реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров после разговора Трампа с Путиным высказался об эпохе Байдена.

Фото и видео: МИД России