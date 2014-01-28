Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров прокомментировал выступления политических лидеров стран Европейского союза на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. В ходе начала двусторонних переговоров в сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Белграда Макро Джуричем наш дипломат заметил, что речи западных политиков были агрессивными, особенно в отношении Москвы. Однако на мероприятии также звучали и другие голоса - более реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров после разговора Трампа с Путиным высказался об эпохе Байдена.
Фото и видео: МИД России
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