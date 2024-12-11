Глава МИД напомнил о том, что ранее Белый дом пытался обвинить Россию во всем, чем угодно.

Вопрос о возможности улучшения отношений между российской и американской администрациями после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показывает ненормальность прожитой при бывшем лидере Белого дома Джо Байдене эпохи. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров в рамках пресс-конференции с журналистами. Чиновник выступил перед СМИ по результатам рабочей встречи с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. СМи хотели узнать о том, больше ли у Москвы стало надежды на улучшение отношений с Вашингтоном. Глава МИД РФ напомнил, что правительство Байдена-Харрис после начала СВО обвинила Россию все все смертных грехах.

Никто долгие годы не слышал наши предупреждения о первопричинах и когда несколько раз подряд достигавшиеся договоренности о том, как спасти Украину после нацистского госпереворота, стимулированного и профинансированного Западом, никто не реагировал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что у России тогда не осталось другого выбора, кроме решения проблемы самостоятельно. Речь идет о пути объявления специальной военной операции.

Лавров: ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ в условиях "плачевной" экономики.

Фото и видео: МИД России