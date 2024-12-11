Глава МИД РФ указал на последствия ввода Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий.

Европейский союз в настоящее время готовит против Москвы свой 16-й пакет санкций, хотя экономические результаты от подобной политики для коллективного Брюсселя показываются плачевными. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров в рамках пресс-конференции с журналистами. По мнению дипломата, никому в мире запреты и ограничения не помогают развивать торговые и экономические связи. Наоборот, они зачастую вредят тем странам, которые эти рестрикции вводят.

Резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза и всей так называемой единой Европы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ в качестве примера привели введение пошлин Вашингтоном под 25 процентов на сталь и алюминий, поставляемые из-за границы в страну. Уже сейчас аналитики подсчитали, что это будет существенно негативно сказываться на экономической системе в США.

Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом.

Фото и видео: МИД России