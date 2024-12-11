Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом

По его словам, президенты неоднократно говорили о собственной готовности к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сами примут решение по контакту друг с другом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсеф Шарифом.

По его словам, Путин и Трамп неоднократно говорили о собственной готовности к переговорам. Лавров подчеркнул, что президенты могут вести диалог по разным вопросам.

Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки.

Видео: МИД России