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Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом

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По его словам, президенты неоднократно говорили о собственной готовности к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сами примут решение по контакту друг с другом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсеф Шарифом.

По его словам, Путин и Трамп неоднократно говорили о собственной готовности к переговорам. Лавров подчеркнул, что президенты могут вести диалог по разным вопросам.

Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки.

Видео: МИД России

Теги: владимир путин, дональд трамп, мид россии, переговоры, президент россии, президент сша, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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