Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки

Глава США перечислил причины нецелесообразности использования бумажных вариантов палочек для напитков.

Асериканский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп отменил планы предыдущей администрации постепенно отказаться от закупок одноразового пластика на федеральном уровне. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. Мероприятия проводились при участии журналистов. Политик указал СМИ, что теперь внутренней политикой со стороны Вашингтона будет прекращение использования бумажных соломинок.

Это абсурдная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым соломинкам. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в июле 2024 года администрация президента Джо Байдена объявила о собственном плане по сокращению закупок одноразового пластика на уровне государства. Чиновники планировали заменить пластик на альтернативные, многоразовые, разлагаемые и легко перерабатываемые материалы. В своем указе от 2025 года Дональд Трамп указал, что бумажные соломинки просто нефункциональны, а также содержат химические вещества, которые могут представлять риск для здоровья человека. При этом такой товар дороже производить, чем пластик. Лидер США добавил, что зачастую пользователям приходится использовать сразу несколько соломинок. Он также отметил, что бумажные соломинки зачастую упаковываются в пластик, что подрывает аргументы об их экологичности.

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Фото и видео: Белый дом