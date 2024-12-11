Глава США объяснил, почему настаивает на редкоземельных металлах.

Киевский режим должен гарантировать безопасность вложенных в нее американских денежных средств, так как "может стать Россией в какой-то день". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал лидер Белого дома Дональд Трамп. Иностранный политик указал, что Вашингтон доводит до украинских коллег собственную позицию о необходимости возвращения вложенных в страну ресурсов.

У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Дональд Трамп, глава США

Глава государства, член Республиканской партии США добавил, что администрация якобы вложила в Украину свыше 300 миллиардов долларов вовремя как европейский регион - только около сотни миллиардов. Дональд Трамп объяснил, что передал Украине сведения о том, что хочет получить эквивалент в 500 миллиардов долларов в качестве редкоземельных металлов. В США уверены, что по сути Киев согласился с такими условиями. В Белом доме пояснили, что теперь, по крайней мере США не будут чувствовать себя глупо из-за поддержки Украины.

Трамп: по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс.

Фото и видео: Fox News