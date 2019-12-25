В Госдуме предложили обязать трудовых мигрантов покупать полис ДМС

Сергей Леонов призвал сократить финансовую нагрузку на государство.

Глава профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов предложил обязать всех трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при пересечении российской границы. Соответствующее заявление парламентарий из нижней палаты сделал в общении с журналистами. Законодатель объяснил, что сейчас получается, что иностранцы получают экстренную медицинскую помощь из налогов граждан.

Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие - от одной тысячи рублей на несколько месяцев. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Пока же лечение незастрахованных пациентов ложится дополнительной нагрузкой на больницы и поликлиники. Только за последние пять лет на данную статью расхода по лечению приезжих были потрачены миллиарды рублей. Сергей Леонов добавил, что законодательная инициатива позволит федеральным властям снизить финансовую нагрузку на государство.

Напомним, что страховые взносы в фонд ОМС оплачивает сам работодатель, во время как полис ДМС приобретается за собственные средства человека.

В Госдуме призвали Верховный суд изменить решение по делу Долиной.

Фото: Piter.tv