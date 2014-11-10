В Госдуме призвали Верховный суд изменить решение по делу Долиной

Нужно дать развернутое постановление по делу певицы, которое могло бы защитить добросовестных покупателей жилья.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд РФ принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. Инициатива последовала после решения Второго кассационного суда, который оставил право собственности на спорную квартиру за певицей, отказав в удовлетворении жалобы покупательницы Полины Лурье.

Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности

Парламентарий в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что решение по делу Долиной превратилось из частного спора в демонстрацию системных рисков на рынке вторичного жилья. По словам депутата, текущая судебная практика смещает риски на добросовестных приобретателей, даже если они тщательно проверяли объект и продавца. Гаврилов напомнил, что Гражданский кодекс предусматривает двустороннюю реституцию — возврат сторон в исходное положение, — но в случае с Долиной покупательница осталась без квартиры и без возврата уплаченных средств.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко ранее сообщила о намерении обжаловать решение в Верховном суде. Гаврилов предложил закрепить защиту добросовестных приобретателей в обновленном постановлении пленума ВС, которое стало бы ориентиром для судов при рассмотрении аналогичных споров.

Фото: Piter.TV