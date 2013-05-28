Концерты Ларисы Долиной после народной "отмены" могут не состояться

Количество свободных мест на выступлениях во Владивостоке и Хабаровске выросло в несколько раз за сутки.

Певица Лариса Долина столкнулась с массовым возвратом билетов на свои концерты после публикаций о судебном споре вокруг квартиры в Хамовниках. Согласно данным издания "База", количество свободных мест на сегодняшнем концерте во Владивостоке увеличилось с 25 до 224 всего за сутки, а в Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, число нераспроданных билетов выросло с 7 до 35.

Крупные компании также отреагировали на ситуацию. Ресторан "Кафе Пушкинъ" удалил из соцсетей и с сайта информацию о новогоднем выступлении Долиной, где билеты стоили 95 тысяч рублей. Сеть "Бургер Кинг" заявила о временном прекращении доставки еды к дому певицы "пока деньги покупательницы её квартиры не будут возвращены".

Накануне стало известно, что суд подтвердил право Долиной на спорную квартиру в Хамовниках, оставив без удовлетворения иск на 112 млн рублей. Однако, по результатам опроса "Базы", 98% подписчиков издания считают, что певица должна вернуть все деньги покупательнице недвижимости.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники продают фальшивые билеты на балет "Щелкунчик" на сайтах-клонах Мариинского и Большого театров.

Фото: Telegram / Лариса Долина