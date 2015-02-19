Эксперт Браун: мошенники продают фальшивые билеты на балет "Щелкунчик" на сайтах-клонах Мариинского и Большого театров

Преступники пользуются повышенным интересом публики к новогоднему репертуару и ежегодно предлагают всё более хитроумные схемы обмана.

Юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун предостерегла читателей "РИА Новости" от действий преступников, создающих поддельные веб-ресурсы популярных культурных учреждений – Большого театра и Мариинки – с целью реализации фальшивых билетов на балет "Щелкунчик" и прочие праздничные постановки.

Эксперт подчеркнула рост числа случаев мошенничества, отмеченных в сезон повышенного спроса на посещение зрелищных мероприятий: преступники пользуются повышенным интересом публики к новогоднему репертуару и ежегодно предлагают всё более хитроумные схемы обмана. Особенно тревожит тенденция последних лет, зафиксированная с конца 2024 по начало 2025 года, когда число фейковых онлайн-площадок существенно возросло.

Браун обратила внимание, что киберпреступники используют подделанные страницы театров, где требуют пользователей вводить личные данные и совершать предварительную оплату за билеты. Кроме того, распространение получили случаи распространения нелегальных предложений в социальных сетях и мессенджерах, где покупателям предлагается купить дешевые билеты по знакомству, а после транзакций связь с продавцами прекращается.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)