Число рудовых мигрантов уменьшилось в Петербурге

Самое большое количество рабочих мигрантов прибыло из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы.

В 2023 году на территории Петербурга и Ленобласти числился 330 041 трудовой мигрант. Годом ранее их количество составляло 341 909 человек. Такие статистические данные были представлены пресс-службой Главного управления МВД России по городу и области в ответ на запрос издания "Ведомости Северо-Запад".

Самое большое количество рабочих мигрантов прибыло из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Уменьшение числа приезжих граждан из ближнего зарубежья связывается экспертами со снижением курса рубля и введением законодательных ограничений. Однако, их количество всё ещё значительно в отраслях строительства, сельского хозяйства, розничной торговли и транспорта.

Дефицит кадров приводит к тому, что трудовым мигрантам стало намного проще найти работу. В Северной столице они чаще всего интересуются должностями водителей, поваров, упаковщиков, продавцов-консультантов, курьеров и официантов. За год спрос на эти вакансии вырос минимум на треть.

Ранее мы сообщили о том, что на петербургских стройках прошли миграционные рейды.

Фото: Piter.TV