На петербургских стройках прошли миграционные рейды

В общей сложности проверке подверглись около 200 трудовых мигрантов.

Полицейские 23 января провели миграционный рейд на стройках Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители провели выборочную проверку двух строительных площадок жилых многоквартирных домов в Василеостровском и Красногвардейском районах. В общей сложности проверке подверглись около 200 трудовых мигрантов. У нескольких десятков иностранцев были выявлены нарушения миграционного законодательства. Указанные лица доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и выдворена за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Согласно официальным данным, в 2023 году более 91 000 иностранных граждан прибыли в Петербург и Ленинградскую область для работы на строительных объектах и встали на миграционный учет по законным основаниям. Вместе с тем, нелегальная трудовая миграция в данной отрасли экономики сохраняется.

На прошлой неделе миграционный рейд прошел на пищевом производстве на Салова. В общей сложности полицейской проверке подверглись около 100 трудовых мигрантов. Подавляющее большинство находится на территории России на законных основаниях. Вместе с тем, почти у 20 мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Видео: МВД