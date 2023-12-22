На пищевом производстве на Салова прошел миграционный рейд

Полиция провела профилактический рейд на крупном пищевом производстве на улице Салова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Место проведения профилактического мероприятия было выбрано не случайно. Ранее несколько граждан стран ближнего зарубежья, работавшие на данном предприятии, были доставлены в один из районных отделов полиции за участие в драке. При проведении проверки выяснилось, что они находятся на территории страны с нарушениями норм миграционного законодательства. Поэтому сотрудниками полиции было принято решение проверить всех работников-иностранцев данного пищевого производства.

В общей сложности полицейской проверке подверглись около 100 трудовых мигрантов. Подавляющее большинство находится на территории России на законных основаниях. Вместе с тем, почти у 20 мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства. Указанные лица доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и выдворены за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

В новогоднюю ночь в Петербурге прошли массовые задержания мигрантов.

Видео: МВД