В новогоднюю ночь в Петербурге прошли массовые задержания мигрантов

Состоялась проверка документов у иностранцев в Центральном районе.

В Петербурге в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января полиция провела рейд по выявлению незаконных мигрантов. Состоялась проверка документов у иностранцев в Центральном районе. Об этом пишет 78.ru.

По словам очевидцев, для того, чтобы попасть на Дворцовую площадь, необходимо было пройти осмотр у правоохранителей и через рамки, у которых собирались очереди. В случае, если полиция обнаруживала нарушения правил пребывания в России, человека отводили в заранее подогнанный автобус и после забирали в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году более 1,5 млн иностранцев были зарегистрированы в качестве мигрантов в Петербурге.

Фото: Piter.TV