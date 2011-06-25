В 2023 году на учёт в Петербурге поставили более 1,5 млн мигрантов

За первые десять месяцев 2023 года было возбуждено 16 уголовных дел в отношении иностранных граждан, которые незаконно пересекли государственную границу.

В 2023 году более 1,5 млн иностранцев были зарегистрированы в качестве мигрантов в Северной столице. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Общее количество нарушений миграционного законодательства в городе сократилось на 4% по сравнению с 2022 годом. По отношению к правонарушителям было составлено почти 78 тыс. административных протоколов.

За первые десять месяцев 2023 года было возбуждено 16 уголовных дел в отношении иностранных граждан, которые незаконно пересекли государственную границу. Также были заведены девять уголовных дел по организации незаконной миграции и пять дел, связанных с фиктивной регистрацией. В отношении мигрантов, использующих поддельные документы, было возбуждено 607 уголовных дел.

В Петербурге и Ленобласти было выдано около 350 тыс. трудовых патентов и разрешений на работу.

Ранее мы сообщили о том, что полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Петербурге.

Фото: Piter.TV