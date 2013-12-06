Полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Петербурге

Подозреваемые незаконно помогали встать на миграционный учет иностранцам.

Полицейские в Петербурге задержали группу лиц, организовавших незаконную постановку на миграционный учет иностранцев. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В течение 2023 года миграционная служба Калининского района, рассматривая обращения о постановке на миграционный учет, на законных основаниях отказала 1500 иностранцам, у которых в предоставленных документах содержались недостоверные сведения о пересечении государственной границы.

В свою очередь, к концу года сотрудники районной полиции выборочно перепроверили списки "отказников" и выяснили, что некоторые из них все-таки сумели встать на миграционный учет, но в других районах города. При этом, документы, которые мигранты предоставили при повторном обращении в миграционную службу были сделаны практически одинаково: оформлены и отпечатаны единообразно и содержали недостоверные сведения. Это навело оперативников на мысль, что незаконно встать на миграционный учет иностранцам помогают одни и те же "типографы", изготовляя поддельные документы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Было установлено, что к данному преступлению причастны трое граждан: 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья, 20 и 29 лет. Старший иностранец пользовался авторитетом среди соотечественников, что позволяло ему подыскивать среди них желающих встать на миграционный учет в обход закона. Дополнительный приток клиентов давала реклама в Telegram-каналах.

Свою противоправную деятельность по изготовлению фальшивых документов злоумышленники организовали на базе действующего копировального центра, располагавшегося в БЦ на Учительской улице. По готовности поддельные уведомления о прибытии и другие необходимые документы забирали сами мигранты непосредственно из типографии.

Установлена причастность фигурантов к незаконной постановке на учет как минимум шести нелегальных мигрантов. Каждый из них заплатил за пакет фальшивых документов по 5 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.

В декабре полиция Петербурга запустила практику еженедельных рейдов на дорогах и в общепите. В первую очередь проверке подверглись места компактного проживания иностранных граждан, а также предприятия общественного питания и торговые площадки, привлекающие на работу иностранцев.

Видео: МВД