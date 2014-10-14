Полиция Петербурга запускает практику еженедельных рейдов на дорогах и в общепите

Главная цель проекта: профилактика правонарушений в наиболее чувствительных для населения сферах – миграция, общепит, безопасность на дорогах.

Полиция Петербурга "запускает" практику еженедельных рейдов. Главная цель проекта: профилактика правонарушений в наиболее чувствительных для населения сферах – миграция, общепит, безопасность на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В прошедшие выходные сотрудники всех районных подразделений полиции Петербурга и Ленобласти провели первый такой профилактический рейд.

В первую очередь проверке подверглись места компактного проживания иностранных граждан, а также предприятия общественного питания и торговые площадки, привлекающие на работу иностранцев.

В общей сложности полицейские проверили почти пять тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья. Половину из них пришлось доставить в территориальные отделы полиции для разбирательства. Проверка показала, что более тысячи иностранцев находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В их отношении составлены административные протоколы. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут выдворены за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны.

К административной ответственности за различные правонарушения против общественного порядка (мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах) привлечены 295 человек.

Параллельно в течение суток полицейские успели проверить более 600 кафе, баров, ресторанов. В результате из незаконного оборота изъято более 3500 литров спиртного.

Сотрудники ГИБДД выявили более 400 водителей, нарушивших ПДД, которых привлекли к административной ответственности. При этом 119 нарушителей оказались мигрантами.

Такие профилактические рейды полиция Петербурга планирует проводить на постоянной основе.

Ранее в Петербурге и Ленобласти полицейские проверили места проживания цыган.

Видео: МВД