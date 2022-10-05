В Петербурге и Ленобласти полицейские проверили места проживания цыган

Повестки для постановки на воинской учет получили 35 доставленных в отделение полиции. Части из них в скором времени придётся пройти срочную службу в армии.

В Петербурге и Ленобласти полиция провела профилактический рейд по местам компактного проживания представителей кочевого народа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и ЛО.

В выходные полицейские провели профилактические мероприятия по местам концентрации и проживания представителей кочевого народа. Из-за поступавших жалоб от населения полицейские приехали в деревню Верхние Осельки Всеволожского района, где проживает значительное количество представителей кочевого народа. После этого сотрудники полиции проверили жильцов апарт-отеля на Пулковском шоссе. Отель, как оказалось, стал временным пристанищем кочующих граждан.

Основной целью рейда была профилактическая работа, направленная на предупреждение противоправной активности, свойственной данной категории граждан. Практическим результатом стало дактилоскопирование более 50 представителей кочевого народа, доставленных в отделы полиции и привлечение почти 20 граждан к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания. МВД по Петербургу и Ленобласти

Также повестки для постановки на воинской учет получили 35 доставленных в отделение полиции. Части из них в скором времени придётся пройти срочную службу в армии.

Подобные рейды будут проводиться полицией и в дальнейшем на регулярной основе.

Также в Петербурге и Ленобласти в декабре пройдут рейды по выявлению пьяных водителей.

Видео: МВД