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В деревне Верхние Осельки, где проживают цыгане, не зарегистрированы более 100 домов

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Пятерым цыганам вручили повестки о постановке на воинский учет.

Полицейские провели профилактический рейд в деревне Верхние Осельки, где проживает большое количество цыган. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Мероприятие прошло 30 июня. Выяснилось, что из 139 проверенных домов лишь 22 официально зарегистрированы в кадастровом реестре. Информация о данных масштабных нарушениях направлена в администрацию Лесколовского муниципального образования. 

Всего проверили свыше 350 жителей, порядка 20 представителей кочевого народа доставили в отдел в профилактических целях. Пятерым цыганам вручили повестки о постановке на воинский учет. 

Ранее на Piter.TV: возле объектов ОЖД транспортные полицейские Петербурга выявили 10 нелегалов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: верхние осельки, цыгане
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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