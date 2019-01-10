В деревне Верхние Осельки, где проживают цыгане, не зарегистрированы более 100 домов

Полицейские провели профилактический рейд в деревне Верхние Осельки, где проживает большое количество цыган. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мероприятие прошло 30 июня. Выяснилось, что из 139 проверенных домов лишь 22 официально зарегистрированы в кадастровом реестре. Информация о данных масштабных нарушениях направлена в администрацию Лесколовского муниципального образования.
Всего проверили свыше 350 жителей, порядка 20 представителей кочевого народа доставили в отдел в профилактических целях. Пятерым цыганам вручили повестки о постановке на воинский учет.
Ранее на Piter.TV: возле объектов ОЖД транспортные полицейские Петербурга выявили 10 нелегалов.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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