В деревне Верхние Осельки, где проживают цыгане, не зарегистрированы более 100 домов

Пятерым цыганам вручили повестки о постановке на воинский учет.

Полицейские провели профилактический рейд в деревне Верхние Осельки, где проживает большое количество цыган. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятие прошло 30 июня. Выяснилось, что из 139 проверенных домов лишь 22 официально зарегистрированы в кадастровом реестре. Информация о данных масштабных нарушениях направлена в администрацию Лесколовского муниципального образования.

Всего проверили свыше 350 жителей, порядка 20 представителей кочевого народа доставили в отдел в профилактических целях. Пятерым цыганам вручили повестки о постановке на воинский учет.

Ранее на Piter.TV: возле объектов ОЖД транспортные полицейские Петербурга выявили 10 нелегалов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти